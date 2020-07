Clima Luglio: clamorose anomalie METEO, l’ESTATE arranca in mezza Europa (Di martedì 14 luglio 2020) Non è l’estate che ci si aspettava, almeno sino a questo momento. Il caldo estivo quest’anno non è di casa in Europa, dove non riesce ad attecchire in barba alle più accreditate previsioni stagionali che mostravano una stagione potenzialmente rovente. Giugno è stato capriccioso e ci poteva stare, ma adesso anche Luglio non vede alcuna accelerazione d’estate. Per meglio dire, non ci sono le condizioni per importanti espansioni dell’anticiclone africano in Europa e sul Mediterraneo. Negli ultimi anni siamo sempre stati abituati a vedere le grandi performance dell’anticiclone africano, capaci di portare fasi caldissime. Ricordiamo che sono le espansioni dell’anticiclone africano a traghettare l’aria rovente sul Mediterraneo, ma anche sempre più di ... Leggi su meteogiornale

Roma, 14 lug. (askanews) - "Una legge elettorale, soprattutto in una fase come questa, deve maturare con il più ampio consenso possibile delle forze politiche. Non solo di quelle di maggioranza". Lo d ...

Non è l’estate che ci si aspettava, almeno sino a questo momento. Il caldo estivo quest’anno non è di casa in Europa, dove non riesce ad attecchire in barba alle più accreditate previsioni stagionali ...

