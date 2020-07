Assume farmaco contro calvizie e resta impotente: scatta la denuncia (Di martedì 14 luglio 2020) Gabriele Laganà Un 35enne ha assunto per otto anni il Finasteride, principio attivo del Propecia, per contrastare la calvizie ma ha la sostanza avrebbe provocato gravi effetti collaterali Ha provato in tutti i modi a contrastare la calvizie, anche con l’assunzione di un farmaco, ma dopo otto anni di cura non solo non ha guadagnato una capigliatura più folta ma è diventato impotente. La grave e triste storia, raccontata da La Stampa, ha come protagonista un 35enne, di cui non sono state rese note le generalità, che fiaccato nello corpo e nello spirito dal medicinale che aveva iniziato ad Assumere nell’ormai lontano 2007 ha deciso di chiedere giustizia rivolgendosi alla legge. La vittima ha presentato un esposto contro la casa ... Leggi su ilgiornale

