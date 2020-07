Arriva la nuova serie animata di Star Wars 'The Bad Batch' (Di martedì 14 luglio 2020) Disney+ ha ordinato la sua prossima serie animata prodotta da Lucasfilm, ambientata nella celebre galassia lontana lontana: 'Star Wars: The Bad Batch' . Si tratta di uno spin-off di 'The Clone Wars', ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ci siamo: Martedì 14 Luglio 2020 si inaugura la una nuova iniziativa della "Casa della cultura cittadina", la Biblioteca Comunale "Renato Fucini", nei Giardini di Piazza Matteotti: "L'ora del racconto ...

Bollettino coronavirus in Lombardia e a Milano: 94 nuovi contagi e 9 morti

La guerra al nemico invisibile del coronavirus prosegue senza sosta, nonostante i continui passi avanti non è ancora arrivata l'ora i deporre le armi. Lunedì 13 luglio salgono a 94 i nuovi pazienti po ...

