Android: torna il malware Joker, ed è ancora più dannoso (Di martedì 14 luglio 2020) Gli analisti di Check Point Research, società specializzata in cybersicurezza, hanno identificato diverse app Android presenti sul Google Play Store e apparentemente innocue, che utilizzavano variante del malware Joker. Per chi non lo conoscesse, quest’ultimo è un malware assai dannoso, identificato per la prima volta già tre anni fa e responsabile di molti danni, dal furto di messaggi SMS alle frodi e all’installazione di spyware. A quanto pare infatti gli sviluppatori, utilizzando una vecchia e ben nota tecnica del mondo PC, hanno trovato il modo di aggirare i controlli di sicurezza del Play Store. “Abbiamo scoperto che questa versione aggiornata di Joker è stata in grado di scaricare malware aggiuntivo sul dispositivo, ... Leggi su ilfattoquotidiano

possessoaltern1 : RT @ezioliporesi: Possesso Alternato torna alle 18 oggi con un nuovo ospite: Lauro Bon ex giocatore di Forli, Virtus e Livorno. Ci trovate… - ezioliporesi : Possesso Alternato torna alle 18 oggi con un nuovo ospite: Lauro Bon ex giocatore di Forli, Virtus e Livorno. Ci tr… - Raff_Napolitano : Ecco che cosa non torna sullo sbarco da Ocean Viking - CybazeSocial : RT @eteria_cloud: #FakeSpy: torna su #Android il #malware che arriva con un finto #SMS e che si impadronisce di credenziali di #accesso, nu… - eteria_cloud : #FakeSpy: torna su #Android il #malware che arriva con un finto #SMS e che si impadronisce di credenziali di… -

Ultime Notizie dalla rete : Android torna Android: torna il malware Joker, ed è ancora più dannoso Il Fatto Quotidiano Might & Magic Heroes: Era of Chaos torna a mostrarsi in trailer all'Ubisoft Forward

Might & Magic Heroes: Era of Chaos protagonista anche di un trailer celebrativo all'Ubisoft Forward, che festeggia i risultati ottenuti sulle piattaforme mobile. Might & Magic Heroes: Era of Chaos è s ...

Android Auto: ecco l’aggiornamento del sistema operativo per auto

Dopo un lungo periodo di stop a causa dell’emergenza Covid-19, Google è finalmente tornata ad aggiornare Android Auto. Il sistema operativo per auto, ad oggi, si trova al suo quarto aggiornamento cons ...

Might & Magic Heroes: Era of Chaos protagonista anche di un trailer celebrativo all'Ubisoft Forward, che festeggia i risultati ottenuti sulle piattaforme mobile. Might & Magic Heroes: Era of Chaos è s ...Dopo un lungo periodo di stop a causa dell’emergenza Covid-19, Google è finalmente tornata ad aggiornare Android Auto. Il sistema operativo per auto, ad oggi, si trova al suo quarto aggiornamento cons ...