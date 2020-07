Albanova, colpo tra i pali: arriva Luigi Maiellaro (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasal di Principe (Ce) – L’Albanova Calcio rende noto il tesseramento a titolo definitivo del calciatore Luigi Maiellaro. Portiere classe 1994 scuola Napoli, ha militato nel corso della sua carriera in piazze importanti come quelle di Casertana, Savoia, Sibilla, Gladiator e Casoria. La Società è lieta di poter contare sulle prestazioni di un calciatore di assoluto livello per la categoria. L'articolo Albanova, colpo tra i pali: arriva Luigi Maiellaro proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

E’ il turno di Pasquale Scielzo, è il turno del ritorno a Pianura di un figlio del nostro quartiere. Nell’ambito della campagna di rafforzamento del sodalizio pianurese, in vista del prossimo campiona ...

Doppio colpo per l’attacco della Barrese ... con trascorsi tra le file di Albanova e Casoria (anche in queste piazze ha vinto il campionato di Promozione), Stasia e San Giorgio.

