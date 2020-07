Accuse di sessismo alla "candidata sexy" di un piccolo comune pugliese: "Cerco te, contattami" (Di martedì 14 luglio 2020) Francesca Galici Caterina Zilio è stata travolta dalle polemiche per il manifesto elettorale sexy, pubblicato sul suo profilo Facebook, accusato di sessismo Sta facendo molto discutere il manifesto elettorale di Caterina Zilio, candidata al consiglio comunale di Laterza con il partito Puglia Popolare, del quale è stata nominata coordinatice cittadina. Di professione operatrice socio-sanitaria, Caterina Zilio ha deciso di puntare tutto sull'avvenenza per far colpo sui suoi concittadini e ottenere uno scranno in consiglio comunale ma questa sua scelta sembra non sia stata condivisa e ha scatenato vibranti polemiche sul sessismo a partire da Laterza, da dove il manifesto ha cominciato a girare grazie ai social network. "Cerco te! Se hai voglia di cambiare, ... Leggi su ilgiornale

