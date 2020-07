Un videogioco per conoscere il mondo atomico, l’idea di tre ricercatori dell’Università di Sassari: “Così portiamo chimica e fisica fuori dalle aule” (Di lunedì 13 luglio 2020) Un videogioco per conoscere il mondo atomico. Per imparare nozioni scientifiche, viaggiando in un universo che finora solo i microscopi sono riusciti a mostrarci. È il progetto di tre ricercatori in chimica fisica dell’Università di Sassari, Alberto Maria Pintus, Andrea Gabrieli e Federico Pazzona, che hanno deciso di portare i temi della loro ricerca fuori dalle mura accademiche trasformandoli in un videogioco accessibile a tutti. Si chiama Maxwell’s Daemons ed è uno shooting game, ambientato nel mondo molecolare. L’idea è nata all’inizio del 2019, di fronte alla cronica scarsità di fondi di cui soffre la ricerca nel nostro ... Leggi su ilfattoquotidiano

