Un altro poliziotto che mette la gamba sul collo a un afroamericano ad Allentown (Di lunedì 13 luglio 2020) La polizia della Pennsylvania ha aperto un’inchiesta su un video che mostra un agente immobilizzare un afroamericano, steso sul marciapiede, che subisce una pressione sul collo con il ginocchio. La scena, ripresa da un passante, ha ricordato quella che, a fine maggio, costò la vita a George Floyd, dopo l’arresto a Minneapolis, scatenando le proteste in tutti gli Stati Uniti e nel resto del mondo con lo slogan “Black lives matter”. Un altro poliziotto che mette la gamba sul collo a un afroamericano ad Allentown Il fatto, secondo quanto riporta Abc News, è avvenuto sabato notte a Allentown. L’avvocato della famiglia Floyd, Ben Crump, ha condiviso il video su Twitter, scrivendo: ... Leggi su nextquotidiano

neXtquotidiano : Un altro poliziotto che mette la gamba sul collo a un afroamericano ad #Allentown - massimo100000 : frassica sono loro la mafia poliziotto trapani ma diri perche mi ai portato allo spetale sa storia e 2006 salvo sca… - faborm : @marco_gervasoni @repubblica Tra l'altro la Merkel ormai ha assunto il ruolo di 'poliziotto buono', che non è mica buono davvero... - ManySkills1701 : Perché ho sognato le elezioni presidenziali in Turchia? E perché c'era anche il dottor Sloane di Un Detective in Co… - PMO_W : RT @FabioMontale: @PMO_W È come per il poliziotto buono e quello cattivo. Vogliono sembrare diversi ma sono tutti e due poliziotti e hanno… -