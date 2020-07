Sparò e uccise pitbull: poliziotto finisce a processo (VIDEO) (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sparò al pitbull durante l’arresto del padrone: il poliziotto è stato rinviato a giudizio dal gip di Napoli. I fatti avvennero in città un anno fa, il 12 luglio 2019, mentre la polizia catturava un pregiudicato di 25 anni. In via Cesare Rosaroll, l’agente aprì il fuoco sul cane, uccidendolo. Da un balcone vicino qualcuno riprese la scena al cellulare e il VIDEO fece il giro del web. A rendere noti gli sviluppi giudiziari è Roberto Massimo, segretario generale di Napoli del Sindacato U.s.i.p (Uil). “I poliziotti che spararono ad un pitbull, uccidendolo, durante la notifica di un provvedimento al padrone del cane agli arresti domiciliari, salvarono la vita ad un operatore di polizia coinvolto, aggredito dal cane stesso – ... Leggi su anteprima24

repubblica : Sparò e uccise un pitbull durante un arresto a Napoli: poliziotto a giudizio - Notiziedi_it : Sparò e uccise un pitbull durante un arresto a Napoli: poliziotto a giudizio - MaraSpagnuolo2 : RT @rep_napoli: Sparò e uccise un pitbull durante un arresto a Napoli: poliziotto a giudizio [aggiornamento delle 12:00] - rep_napoli : Sparò e uccise un pitbull durante un arresto a Napoli: poliziotto a giudizio [aggiornamento delle 12:07] - giovannaconfal4 : RT @SkyTG24: #Napoli, sparò e uccise pitbull durante arresto: agente a giudizio -

Ultime Notizie dalla rete : Sparò uccise