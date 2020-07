Salvini: “Elezioni regionali? Mi aspetto cambiamento verso la concretezza” (Di lunedì 13 luglio 2020) “Le elezioni regionali sono a fine settembre ma c’è gente che ha il problema oggi con la cassa integrazione, non siamo neanche al 15%, quindi spero che veramente si muova qualcosa prima“. Così il Matteo Salvini ha risposto alla domanda se il Governo potrebbe ricevere uno “scossone” con le elezioni regionali. “A settembre ci saranno le elezioni regionali, vinceremo in Veneto, in Liguria, probabilmente anche in altre Regioni governate dalla sinistra” ha aggiunto il leader della Lega in diretta ad “Aria Pulita”, su 7 Gold, “però non è una gran soddisfazione vincere le elezioni nei Comuni e nelle Regioni e avere mezza Italia ferma perché il Governo litiga“. Dalle regionali, il leader leghista ha detto di ... Leggi su sportface

matteosalvinimi : #Salvini: Con questa Legge Elettorale, con questi numeri, la sera delle elezioni ci sarà una maggioranza certa. #cartabianca - LegaSalvini : ELEZIONI 2021 A MILANO, #SALVINI: 'IL NOSTRO CANDIDATO SINDACO? PRONTI MANAGER DI LIVELLO' - D70Marco : @Napo0120 @LegaSalvini Caro il mio idiota,, I DPCM sono riconosciuti dalla costituzione guarda caso, in caso di pan… - giusu7 : @MaurizioFuochi @luigidimaio Al limite, non andando a elezioni, 'il popolo' di destra lo proteggono da se stesso...… - antipriobisti : alla manifestazione che hanno tenuto a Milano a maggio 2019. Se malauguratamente la feccia sovranista dovesse vince… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini “Elezioni Il centrodestra tra piazza e palazzi Policymakermag