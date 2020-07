Romania, l’errore dal dischetto è incredibile: rigore sbagliato 3 volte da 3 tiratori diversi [VIDEO] (Di lunedì 13 luglio 2020) Un episodio incredibile, a cui raramente si assiste. Siamo in Romania, precisamente nella seconda divisione. Si gioca Petrolul Ploiesti-Rapid Bucarest, un derby. Al minuto 66, l’arbitro Iulian Dima concede un calcio di rigore ai padroni di casa. Sergiu Arnăutu si presenta dagli undici metri, ma Mihai Popa para. Il direttore di gara fa ripetere il penalty perché l’estremo difensore ha violato il regolamento muovendosi dalla linea di porta prima del calcio. Conseguente giallo per il portiere. Dal dischetto va Laurențiu Marinescu. L’esito è lo stesso. Parata di Popa, ma ancora un’infrazione. Doppio giallo e rosso per il 19enne estremo difensore ospite. Alexandru Tataru, 18enne portiere di riserva, entra in campo al posto del numero 10 Marian Draghiceanu e prende posto ... Leggi su calcioweb.eu

