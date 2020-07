Recovery Fund, più incognite che certezze (Di lunedì 13 luglio 2020) (Teleborsa) – Dopo circa un’ora, è terminato l’incontro tra il Premier Giuseppe Conte e la Cancelliera tedesca Angela Merkel nel Castello di Meseberg, in Germania che hanno parlato in una conferenza stampa congiunta. Elogi della Merkel all’Italia “colpita dal virus senza colpa” e agli italiani che “durante i mesi della pandemia hanno reagito con “straordinaria disciplina”. Cresce l’attesa per il vertice del 17-18 luglio sul Recovery Fund rispetto al quale il negoziato è “molto difficile”, ha detto la Merkel specificando che ha sempre sottolineato le difficoltà ma “ho cercato in modo ambizioso di rappresentare il comune obiettivo di una risposta UE solida, forte e coordinata “. “Ne parleremo venerdì”, ha proseguito senza nascondere ... Leggi su quifinanza

borghi_claudio : Ma giuseppi che presenta i controlli della UE sulle future spese del recovery fund come un successo? È come se ave… - fattoquotidiano : Recovery fund, incontro Merkel-Conte. La cancelliera: “Arriveremo a un accordo. Dagli italiani straordinaria discip… - CottarelliCPI : Inizia una settimana cruciale per il Recovery Fund. Speriamo nel senso di responsabilità di tutti i paesi UE. E sp… - fghiosso : RT @borghi_claudio: Ma giuseppi che presenta i controlli della UE sulle future spese del recovery fund come un successo? È come se avesse… - alessandropes95 : @MirkoDimirko @whenredisblack @PsicheMKD @borghi_claudio Sai cosa è il recovery fund? -