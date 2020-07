Pierluigi Pardo, il futuro dopo l’addio a Tiki Taka è ancora a Mediaset (Di lunedì 13 luglio 2020) Pierluigi Pardo rimarrà a Mediaset: dopo l’addio a Tiki Taka il cronista sportivo non dirà addio anche alla rete. Il suo contratto è scaduto a fine maggio e questa notizia unitamente a quella del suo addio a Tiki Taka aveva fatto scattare l’allarme tra i suoi ammiratori. La telecronaca di Pardo per tanti tifosi sportivi … L'articolo Pierluigi Pardo, il futuro dopo l’addio a Tiki Taka è ancora a Mediaset proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Piero Chiambretti ha vissuto un periodo davvero molto difficile e compli ...