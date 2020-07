Piano rifiuti Roma, Corte dei Conti assolve ex sindaco Gianni Alemanno (Di lunedì 13 luglio 2020) commenta La Corte dei Conti ha pienamente assolto dalle accuse sul Piano rifiuti di Roma l'ex sindaco Gianni Alemanno, insieme all'allora assessore Marco VisConti e ai due dirigenti Tommaso Profeta e ... Leggi su tgcom24.mediaset

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Piano rifiuti Roma, Corte dei Conti assolve ex sindaco Gianni Alemanno #alemanno - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Piano rifiuti Roma, Corte dei Conti assolve ex sindaco Gianni Alemanno #alemanno - MediasetTgcom24 : Piano rifiuti Roma, Corte dei Conti assolve ex sindaco Gianni Alemanno #alemanno - Nicolo230592 : Piano rifiuti Roma, Corte Conti assolve ex sindaco Alemanno - roberto25552758 : La Corte dei Conti assolve Alemanno dalle accuse sul Piano rifiuti di Roma -