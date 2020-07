Non chiamateli "vecchi" (Di lunedì 13 luglio 2020) Non poteva che avvenire in Liguria, la regione italiana con la più alta percentuale di anziani. Un dato che si allarga quasi naturalmente alle due squadre di Genova, che hanno come leader due giocatori nati nel 1983 e il cui debutto nel calcio ha radici che affondano all'inizio del terzo millennio. Leggi su ilfoglio

Ultime Notizie dalla rete : Non chiamateli Non chiamateli "vecchi" Il Foglio Non chiamateli "vecchi"

Non poteva che avvenire in Liguria, la regione italiana con la più alta percentuale di anziani. Un dato che si allarga quasi naturalmente alle due squadre di Genova, che hanno come leader due ...

Campionessa del mondo di trial: "Smetto perché con la moto non ci vivo e devo lavorare nel bar di famiglia"

GENOVA - Non chiamateli sport minori. Già, ma se una ventenne, campionessa del mondo di trial, racconta che deve smettere perché con la sua passione non può strappare neppure uno stipendio minimo, for ...

