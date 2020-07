Nba, Russell Westbrook è positivo al coronavirus (Di lunedì 13 luglio 2020) Russell Westbrook è positivo al coronavirus. Il campione Nba, attualmente agli Houston Rockets, è risultato positivo al tampone secondo quanto scritto dallo stesso sui social network. “Mi sento bene, sono in quarantena e spero di raggiungere presto i miei compagni”, ha scritto Westbrook. ..in aggiornamento Leggi su sportface

Russell Westbrook è positivo al coronavirus, come annunciato sui social. Già qualche giorno fa sua moglie su Instagram aveva scritto un post in cui faceva capire che Westbrook non era a casa, e non er ...Tra le varie modifiche del protocollo predisposto dalla NBA per la ripartenza della stagione, c’è anche l’obbligo di presentarsi alla partita pronti per scendere in campo per il riscaldamento. Niente ...