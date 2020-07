Muore a 30 anni dopo un Covid party in Texas, l’appello della dottoressa: «Credono sia una bufala, state a casa» – Video (Di lunedì 13 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (13 luglio)Sta facendo discutere negli Stati Uniti l’appello della dottoressa Jane Appleby perché si interrompano subito i Covid party, feste alle quali starebbero partecipando i ragazzi americani che non Credono alla pericolosità del Coronavirus. La dottoressa Appleby è primario al Methodist Hospital di San Antonio, in Texas, dove è morto un uomo di 30 anni che aveva partecipato a una festa, convinto che il Covid-19 fosse una bufala. Nel Video, la dottoressa Appleby spiega che ci sono casi di ragazzi risultati positivi che organizzano deliberatamente una festa per «vedere se riescono a sconfiggere la ... Leggi su open.online

