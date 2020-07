MotoGP, Morbidelli in Yamaha Petronas per altri 2 anni (Di lunedì 13 luglio 2020) L'atteso rinnovo è arrivato. Il team Yamaha Petronas Sepang Racing Team ha infatti annunciato il prolungamento del contratto di Franco Morbidelli per altre 2 stagioni: il pilota romano, trapiantato da ... Leggi su gazzetta

official_marcks : RT @SkySport: Morbidelli: rinnovo col Team Petronas fino al 2022. 'Felice, ora voglio migliorarmi' - SkySport : Morbidelli: rinnovo col Team Petronas fino al 2022. 'Felice, ora voglio migliorarmi' - Silmae46 : RT @F1inGenerale_: #MotoGP | #Morbidelli: “Sono molto contento del rinnovo con Petronas” #SkyMotori #F1inGenerale - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: #MotoGP | #Morbidelli: “Sono molto contento del rinnovo con Petronas” #SkyMotori #F1inGenerale - F1inGenerale_ : #MotoGP | #Morbidelli: “Sono molto contento del rinnovo con Petronas” #SkyMotori #F1inGenerale -