Morta Kelly Preston, attrice e moglie di John Travolta. “Ha combattuto una lotta coraggiosa” (Di lunedì 13 luglio 2020) Morta Kelly Preston, stella del cinema e moglie di John Trovolta. Il messaggio sui social dell’attore: “Ha combattuto una lotta coraggiosa”. È Morta Kelly Preston, nota attrice e moglie della stella del cinema John Travolta. La donna è Morta a cinquantasette anni. Da tempo combatteva contro il cancro. Il messaggio social di John Travolta La notizia del decesso della donna è stata confermata da John Travolta, che sui social ha condiviso un lungo e commovente messaggio dedicato alla ... Leggi su newsmondo

MediasetTgcom24 : E' morta Kelly Preston: l'annuncio social del marito John Travolta #kellypreston - LaStampa : ?? ULTIMA ORA. Lutto per #JohnTravolta: morta la moglie #KellyPreston. L’attrice aveva 57 anni e aveva un tumore al… - fanpage : È morta Kelly Preston, la moglie di #JohnTravolta aveva 57 anni, lottava contro il cancro al seno - LaStampa : L’attrice aveva 57 anni e da due anni lottava contro un tumore al seno. La star di Hollywood: «Mi prenderò un po’ d… - marcuspascal1 : RT @Corriere: Kelly Preston: morta l’attrice di «Jerry Maguire», moglie di John Travolta -

Ultime Notizie dalla rete : Morta Kelly

Morta a 57 anni Kelly Preston, la moglie di John Travolta Kelly Preston Condividi Visualizza questo post su Instagram It is with a very heavy heart that I inform you that my beautiful wife Kelly has ...Morta Kelly Preston, stella del cinema e moglie di John Trovolta. Il messaggio sui social dell’attore: “Ha combattuto una lotta coraggiosa”. È morta Kelly Preston, nota attrice e moglie della stella ...