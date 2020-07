Milano, gang sudamericana accoltella un giovane su un bus: è in gravi condizioni (Di lunedì 13 luglio 2020) Grave episodio di violenza a Milano nella serata di domenica. Un 23enne del Salvador è stato aggredito e accoltellato da una gang sudamericana. Milano – Erano le 21.20 circa di domenica quando alla fermata di via Valvassori Peroni angolo via Bassini dell’autobus 93 un gruppo di una decina di sudamericani è salito sul mezzo pubblico scatenando una violenza inaudita. Milano, accoltellamento sul bus La vittima del raid è un 23enne originario del Salvador, il quale si trovava in compagnia di tre amici. La gang sudamericana ha puntato dritto il salvadoregno che è stato accoltellato: quattro fendenti in rapida successione a torace, collo e ... Leggi su newsmondo

