Mangia formaggio e finisce in ospedale: i medici scoprono che… (Di lunedì 13 luglio 2020) Agghiacciante quello che è accaduto ad una giovane donna, dopo aver Mangiato del formaggio acquistato al supermercato. finisce in ospedale. Colpita da forti dolori allo stomaco, vomito e dissenteria, la 33enne di Aviano (in Friuli-Venezia Giulia). ha pensato di recarsi al pronto soccorso; lì i medici hanno fatto la diagnosi inaspettata. Pare infatti che a causare il malore intenso sia stato qualcosa che la donna aveva ingerito poche ore prima. Secondo quanto riportato dal referto medico, Natascia delle Cave, era in preda ad una forte intossicazione alimentare. A causare tutto con molta probabilità il formaggio. Perché il formaggio era "tossico"? In preda ai dolori, Natascia delle Cave è arrivata al pronto soccorso. Dopo le ...

Crostini di pane con melanzane - pomodoro e formaggio dalle ricette Cotto e Mangiato Tra le nuove ricette Cotto e Mangiato la ricetta dei Crostini con melanzane , pomodoro e stracchino. Una vera golosità rustica perfetta in tante occasioni, per una cena veloce, per un antipasto molto ricco, per un aperitivo che farà ...

Tra le nuove e la ricetta dei con , e stracchino. Una vera golosità rustica perfetta in tante occasioni, per una cena veloce, per un antipasto molto ricco, per un aperitivo che farà ... Cotto e Mangiato - ricetta 27 Aprile : verdure con formaggio Dal momento che molti non amano mangiare le verdure, Tessa Gelisio oggi propone una ricetta per renderle più saporite. Ha infornato delle verdure con formaggio. La ricetta Per quel che concerne la ricetta, abbiamo bisogno di: 400 grammi di ...

Indigo_Moon_ : @sarabol1 Io non mangio carne e pesce da tantissimo (ho tolto pure il tonno in scatola che era l'unico pesce che ma… - Leonard48598239 : @fedram67 Soprattutto mangia cibi nutrienti, tipo formaggio, uova. Non serve la carne, va bhè, io sono vegetariano… - badkiki1 : @matteosalvinimi Buongiorno! Se sei dove penso,mangia un pezzetto di focaccia alle cipolle e un po' di focaccia al formaggio anche per me! - giovannimarang8 : RT @jabbaTM: @geertwilderspvv Volevo sapere ma ste minchiate gli escono da sole o mentre mangia quel Formaggio che da noi non diamo nemmeno… - jabbaTM : @geertwilderspvv Volevo sapere ma ste minchiate gli escono da sole o mentre mangia quel Formaggio che da noi non di… -

Agghiacciante quello che è accaduto ad una giovane donna, dopo aver mangiato del formaggio acquistato al supermercato. Finisce in ospedale. Colpita da forti dolori allo stomaco, vomito e dissenteria, ...

La dieta di Jennifer Lopez: ecco cosa mangia ogni giorno per essere così in forma

La strepitosa forma fisica di Jennifer Lopez, 51 anni il 24 luglio, è frutto non solo di madre natura, ma anche di tanto allenamento e soprattutto di una dieta iper controllata. Non mancano i momenti ...

