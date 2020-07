John Travolta e Kelly Preston, quando solo la morte può spezzare un amore bello (Di lunedì 13 luglio 2020) Solo la morte poteva separare John Travolta da Kelly Preston, uccisa a 57 anni da un tumore al seno. Il loro è stato un amore da film. Nato grazie a un film. Nel 1985, quando lei andò a fare un provino per Gli esperti americani: «Ero sola in una saletta d’attesa, all’improvviso è apparso lui con un labrador e un golden retriever al guinzaglio: mentre entrava nella stanza il tempo si è fermato», aveva raccontato di recente l’attrice. «L’ho guardato e ho pensato: mio dio, sono nei guai! Mi ha colpito perché era solare, gentile e carismatico: come un grande regalo». Leggi su vanityfair

