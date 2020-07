Il Superbonus 110% e il rischio di commettere reato (Di lunedì 13 luglio 2020) Ci sono anche alcuni rischi sul Superbonus 110%. Italia Oggi spiega che tra certificazioni Ape, visti di conformità, attestazione della congruità di spese e interventi, sono innumerevoli i documenti che occorrerà allegare (o conservare) per l’ottenimento del bonus e il comma 14 dell’art. 119 del dl Rilancio prevede che ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila a 15 mila euro per ciascun documento infedele. Ma a parte gli attestatori ci sono rischi anche chi ne usufruisce. Uno degli esempi “classici” è quello dell’attestazione di lavori in realtà non svolti, oppure che riguardano interventi differenti rispetto a quelli certificati. Un’altra situazione potenzialmente ... Leggi su nextquotidiano

