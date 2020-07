Il divorzio democrazia-mercato è compiuto (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Covid ha mandato in crisi totale l’ideale liberal-democratico dell’economia di mercato, già in fase di debolezza da tempo. Di fatti la globalizzazione del mercato è talmente fragile che basta un minimo collo di bottiglia per fermarla e causare gravi danni all’economia reale e finanziaria. Oggi liberali e liberisti stanno disperatamente cercando una soluzione ma il divorzio democrazia-mercato è ormai compiuto.Mentre le autocrazie usano gli strumenti della globalizzazione economica ma anche mantengono (contro ogni regola) quelli dell’economia di Stato che permette loro una maggior resilienza (e magari quelli semischiavistici di tipo arcaico), noi occidentali ci siamo interamente affidati al “mercato” che -come si ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : divorzio democrazia Il divorzio democrazia-mercato è compiuto L'HuffPost I giardini di via Colombo dedicati a Nilde Iotti

Il mare come sfondo, le musiche di Ennio Morricone a intervallare gli interventi, il ricordo di Livia Turco che con lei ha mosso i primi passi nella politica. Pesaro ha intitolato i giardini di via Co ...

Emma Bonino: «Fiera di quelle scuse a Giovanni Leone. Con aborto e divorzio cambiammo l’Italia»

Emma Bonino, la prima cosa che volevo chiederti è un ricordo del rapimento Moro. «Vivevo in via Giulia e Adelaide Aglietta, che abitava con me, aveva già accettato di fare la giudice al processo contr ...

