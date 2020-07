Guardie Giurate, parte dalla Campania la protesta per la paga troppo bassa (Di lunedì 13 luglio 2020) Un contratto scaduto da oltre 53 mesi, rinnovato negli ultimi dieci anni una sola volta e con le indennità di presenza ferme al 2008. “La paga delle Guardie Giurate – dichiara Giuseppe Alviti, campano e rappresentante sindacale – è tra le più basse che ci siano (6° livello 1.058 euro lordi). Per arrivare a fine mese sono costretti a dover svolgere molte ore di straordinario, spesso di notte non percependo, a differenza di altre categorie, maggiorazioni per il lavoro notturno, viene riconosciuta solo una misera indennità di presenza giornaliera di 4,18 o 5,61 euro”. Per capire quanto è difficile questo lavoro bisogna viverlo. “Di pattuglia di notte tante volte anche da soli, davanti ad un monitor per ore e ore in Centrale Operativa a gestire segnalazioni ed ... Leggi su ildenaro

"La paga delle Guardie Giurate – dichiara Giuseppe Alviti, campano e rappresentante sindacale – è tra le più basse che ci siano (6° livello 1.058 euro lordi). Per arrivare a fine mese sono costretti a ...

