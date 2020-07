Goletta Verde fa tappa ad Anzio: nella spiaggia di Lido dei Pini raccolti 516 rifiuti, per lo più si tratta di plastica (Di lunedì 13 luglio 2020) Sono oltre duemila rifiuti in quattro spiagge, su un’area totale di circa 18 mila metri quadrati. Queste alcune delle cifre dell’indagine Beach Litter di Legambiente nel Lazio. Gli attivisti e le attiviste del cigno Verde in regione hanno monitorato i rifiuti su 4 spiagge libere a Anzio, Fondi, Minturno e Roma in occasione della tappa laziale della Goletta Verde 2020. Sono stati raccolti un totale di 2.311 rifiuti su un’area complessiva di 18.187 mq. La plastica è di gran lunga il materiale più frequente, pari al 77,6% del totale dei rifiuti rinvenuti. I numeri Goletta Verde fa tappa ad Anzio: ... Leggi su ilcorrieredellacitta

