Ghali aggredito in casa da una fan: tu sai perché... Notte di follia, cos'è la sindrome di Clérambault (Di lunedì 13 luglio 2020) Brutta avventura per il rapper Ghali, fenomeno trap amato dai giovanissimi. Sabato sera Ghali Amdouni, questo il nome dell'artista milanese di origini tunisine, al suo rientro a casa è stato aggredito da una fan partita da Moiano, in provincia di Benevento, proprio per incontrare il suo idolo. La ragazza si era appostata nei pressi dell'abitazione in attesa di Ghali ma prima aveva preso a calci la sua auto, una Bmw X2, e dopo essere entrata nel giardino scavalcando la recinzione ha spaccato vasi e oggetti. Quando Ghali ha varcato la soglia di casa è stato travolto dalla rabbia della fan che lo ha colpito e insultato prima che il rapper chiamasse le forze dell'ordine. "Sai benissimo ... Leggi su iltempo

