Foibe, le ombre dietro all'omaggio di Mattarella e Pahor. Il siluro di Gasparri (Di lunedì 13 luglio 2020) L'immagine di Mattarella e Pahor mano nella mano davanti alla foiba di Basovizza rappresenta un gesto dalla grande forza simbolica ma nell'omaggio alle vittime di Tito c'è qualcosa che stona. A sottolinearlo è il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri: "Lascia perplessi che l'omaggio agli italiani innocenti sterminati per odio etnico, venga accompagnato dalla visita ad un monumento eretto a quattro sloveni condannati nel 1930 a seguito di gravissimi atti criminali. Non sono eventi assimilabili. Per quanto attiene la consegna alla comunità slovena dell'ex albergo Balkan non si può che rimanere sorpresi per tale atto, privo di reali motivazioni". Insomma, l'omaggio ai quattro del Tigr sembra una contropartita alla Slovenia. ... Leggi su iltempo

