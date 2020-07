Filippo Bisciglia confessione importante | Pubblico in ansia per Temptation Island (Di lunedì 13 luglio 2020) Filippo Bisciglia, durante un’intervista, ha fatto una confessione molto importante. Il Pubblico è in ansia per Temptation Island. Ecco i dettagli. Il Pubblico ormai vuole molto bene a Filippo Bisciglia, che è diventato a tutti gli effetti il conduttore perfetto per Temptation Island. Con il suo sorriso e il suo modo pacato, fa amicizia con … L'articolo Filippo Bisciglia confessione importante Pubblico in ansia per Temptation Island proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

ivchinose : Giovedì chi guarderà Temptation Island immaginandosi lui al posto di Filippo Bisciglia? ESATTO, IOOOO - kuramarxhe : @_LizSpier io pure, hai visto Tobio in versione Filippo Bisciglia? ?? - hiarett_ : RT @ansomsp: Tweet di apprezzamento per Filippo bisciglia in smoking #TempationIsland - lillydessi : Temptation Island: ecco quando finirà l’edizione con Filippo Bisciglia e quando inizierà quella con Alessia Marcuzz… - infoitcultura : Temptation Island anticipazioni, Filippo Bisciglia: “Ansia per il pubblico” -