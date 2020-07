Daniel Menjíbar accoltellato a morte: era un ex tronista di Uomini e Donne edizione spagnola (Di lunedì 13 luglio 2020) È stato pugnalato a morte all’alba di sabato 11 luglio Daniel Menjíbar, ex concorrente del reality Mujeres y hombres. Siamo a Torrent, Valencia, vicino a un centro commerciale. Lì, l’uomo è stato accoltellato dopo una discussione: sono quattro le persone arrestate, tra le quali due minorenni, due gemelli di 16 anni. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto per Daniel non c’era più niente da fare. L’uomo è stato un tronista dell’edizione spagnola di Uomini e Donne nel 2010. Aveva 32 anni. L'articolo Daniel Menjíbar accoltellato a morte: era un ex tronista di Uomini e ... Leggi su ilfattoquotidiano

