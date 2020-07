Conte verso la revoca ad Autostrade: «Se i ponti crollano vanno sanzionati i responsabili». Di Maio: «Salvini un alleato per i Benetton» (Di lunedì 13 luglio 2020) «Ovviamente se arriveremo alla revoca delle concessioni, abbiamo poi delle altre soluzioni». Queste le parole del premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa a Meseberg con la cancelliera tedesca Angela Merkel. Il presidente del Consiglio ha risposto così ai cronisti che gli hanno domandato se in caso di revoca della concessione ad Autostrade la gestione passerebbe ad Anas, sollevando dei dubbi a proposito della sua capacità di essere all’altezza del compito. Nette le parole di Conte: «Se ci sono ponti e questi ponti crollano, dobbiamo saper sanzionare chi è responsabile di questo crollo». «Attenzione alla prospettiva dei rischi collegati alla revoca – mette in ... Leggi su open.online

