Collo e decolletè, i trattamenti per mantenerli sempre giovani (Di lunedì 13 luglio 2020) Collo e décolleté sono tra le prime parti del corpo che vengono "liberate" da sciarpe e maglioni. Ma sono anche due zone particolarmente delicate che possono mostrare più facilmente i segni del passaggio del tempo. "I trattamenti di ringiovanimento sono all`insegna della dolcezza e della semplicità; quindi trattamenti mini invasivi che richiedono una sola seduta", osserva Patrizia Gilardino, chirurgo estetico di Milano. "L`area del Collo e quella del décolleté sono particolarmente sensibili: qui la pelle rischia di assottigliarsi più facilmente, perdendo tono e volume, e mostrando delle rughe che si delineano in senso sia verticale sia orizzontale. In più, sono aree soggette a macchie", evidenzia. Nella zona del Collo sono ... Leggi su ilfogliettone

linapolizzi : 3 pulizie del viso più peeling su viso, collo e décolleté al centro Estetica e Benessere - sconto fino a 76% - - linapolizzi : 3 pulizie del viso più peeling su viso, collo e décolleté al centro Estetica e Benessere - sconto fino a 76% - - linapolizzi : 3 pulizie del viso più peeling su viso, collo e décolleté al centro Estetica e Benessere - sconto fino a 76% - - linapolizzi : 3 pulizie del viso più peeling su viso, collo e décolleté al centro Estetica e Benessere - sconto fino a 76% - - linapolizzi : 3 pulizie del viso più peeling su viso, collo e décolleté al centro Estetica e Benessere - sconto fino a 76% - -

Ultime Notizie dalla rete : Collo decolletè