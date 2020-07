Checco Zalone tifoso del Bari: “Se va in Serie A lo compro…” (Di lunedì 13 luglio 2020) “Ho preso una decisione importante: voglio comprarlo”. L’ingresso del Bari nel tabellone playoff è sempre più vicino (in campo lunedì 13 luglio alle 20,30 contro la Ternana al San Nicola) e Checco Zalone fa sentire la sua vicinanza ai colori biancorossi con un video, postato sulla pagina Facebook della trasmissione Passione Bari Radio Selene. Il riferimento all’acquisto non è però al Bari inteso come la società di proprietà della famiglia De Laurentiis, ma “al biglietto” precisa Zalone. “Voglio fare un augurio alla mia squadra del cuore che è il Bari – spiega Luca Medici – affinché possa approdare nel campionato che merita”. Guardando già ... Leggi su tvzap.kataweb

ilfoglio_it : Domenico Arcuri gestirà la riapertura delle scuole. Qui @SalvatoreMerlo aveva descritto come 'Capitan Fracassa'. Ri… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Checco Zalone fa il tifo per il suo Bari: 'Se va in serie A lo compro. Il biglietto': 'Ho preso una decisione importante:… - EdomsAngel : RT @vlavivlava: Robert De Niro è un attore di merda solo perché vi siete fissati che è così, come Timotino Calamita é un “capolavoro” solo… - sweetbabygiuls : RT @vlavivlava: Robert De Niro è un attore di merda solo perché vi siete fissati che è così, come Timotino Calamita é un “capolavoro” solo… - mavie_daponte : Rimedi contro le ondate depressive secondo Mavie: 1. Uova a forma di pulcino (vedi diapositiva) 2. Checco Zalone 3… -

Ultime Notizie dalla rete : Checco Zalone Dal piccolo Yeti a Checco Zalone per il Cinema in Villa di Solaro Il Notiziario Torna Dario Laveneziana oggi il suo show in piazza della libertà

. Sin da piccolo, grazie a suo padre, comincia a sentire il profumo ipnotico della musica, è con lui che nasce la sua passione per il canto. Inizia a scrivere canzoni, a 11 anni da il via ai suoi sogn ...

Corruzione e abuso d’ufficio all’Agenzia delle Entrate di Milano. Un male che può essere combattuto?

La legge anticorruzione, nonostante la riforma dello scorso anno, non sembra funzionare. Tra l’altro, a quanto pare e a dispetto di quanto si dice, il male del secolo, ovverosia sua maestà la corruzio ...

. Sin da piccolo, grazie a suo padre, comincia a sentire il profumo ipnotico della musica, è con lui che nasce la sua passione per il canto. Inizia a scrivere canzoni, a 11 anni da il via ai suoi sogn ...La legge anticorruzione, nonostante la riforma dello scorso anno, non sembra funzionare. Tra l’altro, a quanto pare e a dispetto di quanto si dice, il male del secolo, ovverosia sua maestà la corruzio ...