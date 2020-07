Calciomercato Milan, il Siviglia potrebbe riscattare Suso in anticipo (Di lunedì 13 luglio 2020) Come osservato da Sky Sport, il Siviglia potrebbe riscattare Suso con tre giornate d’anticipo se il Villarreal non vincesse stasera In caso di mancata vittoria del Villarreal nel match di stasera contro la Real Sociedad, il Siviglia tornerebbe aritmeticamente in Champions League con tre giornate d’anticipo. In questo caso il club andaluso sarebbero obbligati ad esercitare il riscatto di Jesus Suso dal Milan. La società rossonera incasserebbe così ben 20 milioni di euro che potranno essere riutilizzati nella prossima sessione di mercato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

