Caccia a caserme e alberghi per isolare i migranti positivi. A presidiarli sarà l’esercito (Di martedì 14 luglio 2020) Tregua ad Amantea dopo i blocchi stradali. Scaduto il contratto della Moby Zaza: indetta una gara d’urgenza per trovare spazi alternativi per la quarantena Leggi su repubblica

Ultime Notizie dalla rete : Caccia caserme Caccia a caserme e alberghi per isolare i migranti positivi. A presidiarli sarà l’esercito La Repubblica Caccia a caserme e alberghi per isolare i migranti positivi. A presidiarli sarà l'esercito

Dunque ben vengano soluzioni in altre regioni, anche se finora «non sono arrivate offerte». Si pensa di usare soprattutto caserme o edifici militari come il Celio a Roma. Con la consapevolezza che ...

Coronavirus, il caso Amantea scuote il governo: caccia a una "nave-quarantena" per i migranti

Una procedura veloce per trovare la nave, nel giro di due-tre giorni, sarebbe stata avviata oggi dal soggetto attuatore per la materia, Michele Di Bari, capo Dipartimento delle Libertà civili e dell'i ...

Dunque ben vengano soluzioni in altre regioni, anche se finora «non sono arrivate offerte». Si pensa di usare soprattutto caserme o edifici militari come il Celio a Roma. Con la consapevolezza che ...Una procedura veloce per trovare la nave, nel giro di due-tre giorni, sarebbe stata avviata oggi dal soggetto attuatore per la materia, Michele Di Bari, capo Dipartimento delle Libertà civili e dell'i ...