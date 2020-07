Autostrade, anche Zingaretti sta con Conte. “La lettera di Aspi è deludente e conferma l’esigenza di un profondo cambio di indirizzo. Il Governo agisca tempestivamente” (Di lunedì 13 luglio 2020) “La lettera di Aspi al Governo è deludente e conferma ulteriormente l’esigenza di un profondo cambio di indirizzo dell’Azienda basato su impegni rigorosi in materia di tariffe, sicurezza e investimenti, e su un assetto societario che veda lo Stato al centro di una nuova compagine azionaria che assicuri l’avvio di questa nuova fase. I rilievi del Presidente del Consiglio sono condivisibili”. E’ quanto afferma in una nota il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a proposito del nodo concessioni autostradali. “Il Governo agisca tempestivamente – aggiunge Zingaretti – e in modo unitario per giungere a una rapida conclusione in tal ... Leggi su lanotiziagiornale

