Autostrada A14 | lavori in corso | disagi e code su tutta la tratta Abruzzese

Pescara - Ancora code e disagi nel tratto Abruzzese dell'Autostrada A14, interessato dai viadotti sequestrati e dai cantieri. Prima le file hanno raggiunto i 5 chilometri nel tratto compreso tra Atri Pineto e Città Sant'Angelo Pescara Nord. Rallentamenti si sono registrati anche negli altri tratti interessati dalle criticità. Da tempo i territori, attraverso la Regione Abruzzo, le associazioni di categoria e i sindacati chiedono a ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ad Aspi una soluzione ai problemi per evitare che la questione A14 abbia effetti negativi sul turismo estivo dopo il lockdown. Chiesta a gran voce anche la sospensione dei pedaggi. A partire dai prossimi giorni, per consentire lavori e verifiche, Autostrade per l'Italia ha pianificato 15 chiusure notturne nel ...

