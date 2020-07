Abbronzarsi velocemente | Segreti per una tintarella rapida e duratura (Di lunedì 13 luglio 2020) Scopriamo insieme alcune regole per potersi abbronzare velocemente, bene e in modo duraturo ma, soprattutto, senza rischiare di andare incontro a brutte scottature. Amate sfoggiare un’abbronzatura invidiabile da maggio a ottobre? Allora siete senza dubbio del team “tintarella facile e veloce”: sognate di andare al mare e tornare a casa già con un colorito californiano, una pelle … L'articolo Abbronzarsi velocemente Segreti per una tintarella rapida e duratura è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Ultime Notizie dalla rete : Abbronzarsi velocemente Come abbronzarsi velocemente a casa in pochi step Vogue Italia