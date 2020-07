A Ostia rinasce la storica Rotonda. La Raggi visita il cantiere: “E’ un intervento atteso da 15 anni. Avanti con gare e procedure trasparenti contro ogni appetito criminale” (Di lunedì 13 luglio 2020) “Oggi sono tornata nel Municipio X, a Ostia, per incontrare gli operai e il titolare della ditta impegnata nei lavori di riqualificazione della storica Rotonda, dove sorge la fontana dello Zodiaco. Si tratta di un intervento atteso da 15 anni, che finalmente sarà realizzato grazie al coRaggio di un imprenditore: dopo aver vinto regolarmente la nostra gara d’appalto, ha saputo resistere alle intimidazioni e alle estorsioni di alcuni criminali del luogo per poi denunciare tutto ai Carabinieri”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Questa mattina – aggiunge la sindaca – ho avuto l’occasione di ringraziarlo e gli ho assicurato che continueremo a essergli ... Leggi su lanotiziagiornale

Roma, 10 lug. (askanews) - "Campo Testaccio rinasce nel nome di Dino Viola, storico presidente della Roma. Dopo anni questo antico impianto, un pezzo di storia e di sport nel cuore della Capitale, riv ...

Lo yacht di David Bowie restaurato nei cantieri di Ostia. Ora è di un imprenditore romano

Lo yacht di David Bowie rinasce grazie agli artigiani della nautica di Ostia. La storica imbarcazione, già appartenuta al grande artista del rock, tornerà presto a solcare di nuovo i mari, dopo il com ...

