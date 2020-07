Villarreal-Real Sociedad: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Sottomarini gialli lanciatissimi (Di domenica 12 luglio 2020) Probabilmente non farà in tempo a raggiungere la Champions, anche perchè Atletico e Siviglia hanno innestato marce alte, ma lo sprint del VillarReal da quando si è ripreso a giocare è veramente notevole: il Submarino Amarillo è al quinto posto con 57 punti ed è saldamente in zona Europa League. Per qualche momento, la squadra … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

