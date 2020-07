UFFICIALE - Sospiro di sollievo per il Parma: squadra risultata negativa dopo i test, la nota (Di domenica 12 luglio 2020) Nella giornata di ieri il Parma aveva comunicato di un membro del gruppo squadra - non un calciatore - positivo al Coronavirus. Leggi su tuttonapoli

Di seguito il comunicato ufficiale: "Parma Calcio 1913 comunica che – in osservanza ai protocolli ministeriali – in seguito al caso di positività al Covid-19 riscontrato nell’ultimo ciclo di esami ...Buone notizie in casa Inter, nonostante non sia arrivato alcun comunicato ufficiale sulle condizioni di Romelu Lukaku: l'attaccante belga, uscito malconcio dalla sfida contro il Verona, non ha partico ...