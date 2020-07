‘Temptation island’, un ex protagonista ritrova l’amore dopo la fine della sua lunga storia! Ecco di chi si tratta (Di domenica 12 luglio 2020) Abbiamo conosciuto Arcangelo Bianco nel corso della sesta edizione di Temptation Island, in cui si era presentato insieme alla fidanzata Nunzia Sansone. dopo una storia d’amore durata 13 anni, i due però sono usciti dal docu-reality separati, dopo che Bianco aveva interagito con una tentatrice in maniera molto esplicita, al punto da strapparle mezzo bacio. La ragazza in questione inoltre, altro non è che Sonia Onelli, attuale fidanzata di Massimo Colanttoni, ex di Ilaria Teolis con cui partecipò alla stessa edizione del reality. Ma nonostante gli atteggiamenti di Arcangelo all’interno del villaggio, la Sansone aveva tentato il tutto e per tutto per dare un’altra possibilità al loro amore che però poi è naufragato definitivamente. Se oggi Nunzia è felicemente fidanzata ... Leggi su isaechia

