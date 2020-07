Road America 1: Dixon concede il tris (Di domenica 12 luglio 2020) Round numero 1 del doppio appuntamento IndyCar a Road America. Cambia lo scenario rispetto alla tappa precedente d’Indianapolis, ma non cambia la sostanza. Scott Dixon sale anche qui sul gradino più alto del podio, dimostrando di essere il mattatore della serie. Dopo l’ovale del Texas, e lo stradale di Indy, il neozelandese piazza la terza zampata consecutiva, sfruttando bene la strategia del box, e approfittando degli errori degli altri. Il pentacampione precede Will Power, al suo primo podio del 2020, e la sorpresa del giorno Alex Palou. Lo spagnolo, ex- F2 e Super Formula, è al suo primo podio in IndyCar. Ryan Hunter Reay finisce quarto, precedendo il compagno di team Colton Herta. Entrambi salvano la giornata dell’Andretti Autosport, afflitta da problemi vari. La cronaca di ... Leggi su sport.periodicodaily

