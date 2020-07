Parma-Bologna 2-2, D’Aversa: “Recuperare una partita del genere era impensabile” (Di domenica 12 luglio 2020) “Recuperare una partita del genere era impensabile, bisogna fare i complimenti ai ragazzi che sono stati bravi. Sinceramente l’approccio non è stato dei migliori, purtroppo paghiamo delle disattenzioni come il gol preso su calcio d’angolo quando ieri abbiamo curato proprio la fase difensiva sulle palle inattive. I risultati sono venuti meno negli ultimi tempi, però a parte i primi tempi di oggi e con la Fiorentina la prestazione c’è stata sempre“. Lo ha detto l’allenatore del Parma Roberto D’Aversa al termine del pareggio in rimonta contro il Bologna arrivato grazie ai gol nel recupero di Kurtic e Inglese, tornato dopo cinque mesi di infortunio: “Le scelte iniziali sono state obbligate, si è scelto di far giocare chi stava bene. Abbiamo ... Leggi su sportface

Serie A: Samp ok - pari Fiorentina-Verona - Cagliari-Lecce e Parma-Bologna Successo importantissimo in chiave salvezza della Samp a Udine: Udinese-Sampdoria finisce 1 a 3. Pareggio senza reti tra Cagliari e Lecce, 0-0. Il Parma, sotto 2-0 al 93' contro il Bologna, pareggia ...

Clamoroso al Tardini: il Parma - che fino al 93' era sotto di due gol e che per quasi tutta la partita aveva fatto poco contro un Bologna prima padrone del campo e poi onesto gestore del 2-0 -

Parma-Bologna 2-2 - Inglese sorprende tutti in extremis: gol da vero numero 9 (VIDEO) Parma-Bologna ha regalato emozioni in ogni istante del match, valido per la trentaduesima giornata della Serie A 2019/2020. Roberto Inglese ha sorpreso la distratta difesa rossoblu, siglando allo scadere un gol importante su assist di Gagliolo.

