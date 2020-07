Orrore e paura in Australia: squalo azzanna e uccide un surfista di 17 anni (Di domenica 12 luglio 2020) L’Australia torna a fare i conti con la minaccia degli squali. Nella giornata di venerdì, un surfista di 17 anni ha perso la vita in seguito ad un attacco di uno squalo a Coffs Harbour, presso la Wooli Beach, sulla costa nord del Nuovo Galles. Il predatore marino ha azzannato il ragazzo, danneggiando addirittura la sua tavola da surf: il giovane è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate, nonostante l’intervento dei soccorso. I testimoni hanno rilasciato un commento che lascia spazio a poche interpretazioni: “sembrava una scena di un film dell’Orrore“.L'articolo Orrore e paura in Australia: squalo azzanna e uccide un ... Leggi su sportfair

“Se da un punto di vista psicologico l’infanzia e l’adolescenza esistono ancora, da un punto di vista sociologico sono sparite. E la tecnologia ha accelerato questo processo: davanti ad uno schermo no ...

Arriveranno persone che ti porteranno verso il basso: tu stanne alla larga

quelli che noi chiamiamo vampiri energetici non hanno nulla a che vedere con le forze sovrannaturali e spaventose che appartengono ai protagonisti dei film dell’orrore, anche se, fanno paura ...

