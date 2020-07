Nba, LeBron non metterà messaggio anti-razzismo sulla maglia (Di domenica 12 luglio 2020) ROMA - LeBron James , come altri suoi 16 colleghi su 285, non indosserà un messaggio di giustizia sociale sul retro della sua maglia. In vista della ripresa del prossimo 31 luglio, nella bolla di ... Leggi su corrieredellosport

zazoomblog : NBA – LeBron James come… Goku: “fuori dalla camera criogenica pronto a distruggere chiunque” [FOTO] - #LeBron… - fedemaxiperu : ?? Lebron con gli occhi sempre sull’obiettivo. - OA_Sport : NBA, LeBron James: “Non ho bisogno di avere una frase sulla maglia per portare avanti la mia missione per i diritti… - Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA, LeBron non cambierà il nome sulla maglia: “Resterà James” - SkySportNBA : NBA, LeBron non cambierà il nome sulla maglia: “Resterà James” -