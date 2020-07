Mauricio Pineda rivela: “Udinese-Juve del 2002 fu un biscotto!” – VIDEO (Di domenica 12 luglio 2020) Mauricio Pineda ha rivelato che una gara tra Udinese e la Juventus di diversi anni fa venne combinata per far vincere il club torinese. Una rivelazione davvero fortissima. Mauricio Pineda è stato un giocatore importante per diverse squadre della Serie A italiana. Difensore centrale di sostanza nato in un torrido 13 luglio 1975 a Buenos … L'articolo Mauricio Pineda rivela: “Udinese-Juve del 2002 fu un biscotto!” – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

