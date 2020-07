Lucioni: «Per la salvezza serve strappare punti anche alle big» (Di domenica 12 luglio 2020) Fabio Lucioni, difensore centrale del Lecce, ha rilasciato una breve intervista alla Gazzetta dello Sport: le sue parole Fabio Lucioni, difensore centrale del Lecce, ha rilasciato una breve intervista alla. Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sulla salvezza dei pugliesi. CAGLIARI – «Perdiamo e vinciamo contro chiunque? Sì. Lo dicono i numeri del no- stro cammino. Siamo imprevedibili e capaci di qualsiasi impresa. A Cagliari ci aspetta un compito difficile, ma non possiamo fermarci». LIVERANI – «L’allenatore prova a tirar fuori il meglio da tutti i noi, valutando le varie caratteristiche. Abbiamo pagato dazio per l’emergenza creata da tante defezioni negli ultimi mesi. E dovremo essere più brutti e, nel caso, spazzare la palla in tribuna. I ... Leggi su calcionews24

Fabio Lucioni, difensore centrale del Lecce ... valutando le varie caratteristiche. Abbiamo pagato dazio per l’emergenza creata da tante defezioni negli ultimi mesi. E dovremo essere più brutti e, nel ...

