“Libro Possibile”, cultura e societa’ protagoniste (Di domenica 12 luglio 2020) Quattro serate all’insegna di cultura, politica, economia, attualita’ e musica. In una cornice suggestiva come Polignano a Mare, in Puglia, si e’ svolta la XIX edizione del Festival “Il libro possibile”, dall’8 all’11 luglio, sostenuto per il terzo anno da Pirelli. sfe/sat/red <div>“Libro Possibile”, cultura e societa’ protagoniste</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

“Libro Possibile” - cultura e societa’ protagoniste Quattro serate all’insegna di cultura, politica, economia, attualita’ e musica. In una cornice suggestiva come Polignano a Mare, in Puglia, si e’ svolta la XIX edizione del Festival “Il libro possibile”, ...

CorriereCitta : “Libro Possibile”, cultura e societa’ protagoniste - zazoomblog : “Libro Possibile” cultura e societa’ protagoniste - #“Libro #Possibile” #cultura #societa’ - Notiziedi_it : “Libro Possibile”, cultura e societa’ protagoniste - Italpress : “Libro Possibile”, cultura e societa’ protagoniste - puglianotizie24 : Leavitt, Ovadia, Canfora e Bianchini per l’ultima serata del Libro Possibile 2020 VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : “Libro Possibile” Pillola del giorno dopo, finirà l'obiezione mascherata in farmacia? Il Salvagente