L'editoriale di Sconcerti: "Non c'è calcio in quei rigori, scudetto non meritato dopo gare così..." (Di domenica 12 luglio 2020) Nel suo consueto editoriale per il Corriere della Sera, Mario Sconcerti parla così dei due rigori concessi alla Juve: "Resto molto perplesso davanti a un risultato così, strappato dalla Juve con due rigori il cui concetto mi &egrav ... Leggi su tuttonapoli

LucienVangon : Se la Juve potesse non vincere più neanche il Birra Moretti fino alla fine del secolo sarei l’uomo più felice del m… - tuttonapoli : L'editoriale di Sconcerti: 'Dopo l'1-2 è scesa in campo una giustizia superiore e si è vista differenza tra Juve e… - amezzicoscie : RT @Vivo_Azzurro: ???? #UnoStoricoEuropeo ?? ???? #Olanda vs #Italia ???? Il racconto della gara dal #CorriereDelloSport-Stadio del 30 giugno 2??… - rossi20_rossi : RT @Vivo_Azzurro: ???? #UnoStoricoEuropeo ?? ???? #Olanda vs #Italia ???? Il racconto della gara dal #CorriereDelloSport-Stadio del 30 giugno 2??… - nicolas_di_bari : RT @Vivo_Azzurro: ???? #UnoStoricoEuropeo ?? ???? #Olanda vs #Italia ???? Il racconto della gara dal #CorriereDelloSport-Stadio del 30 giugno 2??… -

Ultime Notizie dalla rete : editoriale Sconcerti L'editoriale di Sconcerti: "Non c'è calcio in quei rigori, scudetto non meritato dopo gare così..." Tutto Napoli L'editoriale di Sconcerti: "Dopo l'1-2 è scesa in campo una giustizia superiore e si è vista differenza tra Juve e Atalanta"

Nel suo consueto editoriale per il Corriere della Sera, Mario Sconcerti parla così dei due rigori concessi alla Juve: "Resto molto perplesso davanti a un risultato così, strappato dalla Juve con due r ...

Champions League, il Napoli affronterà il Barcellona di Messi: il pensiero di Sconcerti

L'editorialista del Corriere della Sera e una delle firme più autorevoli del giornalismo italiano, Mario Sconcerti, si è proiettato al match tra il Barcellona e il Napoli. Mario Sconcerti ha pubblicat ...

Nel suo consueto editoriale per il Corriere della Sera, Mario Sconcerti parla così dei due rigori concessi alla Juve: "Resto molto perplesso davanti a un risultato così, strappato dalla Juve con due r ...L'editorialista del Corriere della Sera e una delle firme più autorevoli del giornalismo italiano, Mario Sconcerti, si è proiettato al match tra il Barcellona e il Napoli. Mario Sconcerti ha pubblicat ...